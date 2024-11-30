Омск-Информ
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·Общество

Опережение составило 6,6 %.

К декабрю в Омской области ввели в эксплуатацию 746,5 тыс. кв. м нового жилья. Как сообщили в региональном правительстве, это уже на 6,6 % больше плана и на 15 % больше прошлогоднего показателя.
По-прежнему частные дома в регионе строят активнее многоэтажек. На частный сектор приходится 568,6 тыс. кв. м. Это 27,2 % больше, чем в прошлом году.
·Общество

Опережение составило 6,6 %.

К декабрю в Омской области ввели в эксплуатацию 746,5 тыс. кв. м нового жилья. Как сообщили в региональном правительстве, это уже на 6,6 % больше плана и на 15 % больше прошлогоднего показателя.
По-прежнему частные дома в регионе строят активнее многоэтажек. На частный сектор приходится 568,6 тыс. кв. м. Это 27,2 % больше, чем в прошлом году.