Отключения планируются в разных частях города и в поселках в Омском районе.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на начало декабря. В связи с этими работами отключения воды планируются в городе 1 (воскресенье), 3 (вторник), 5 (четверг) и 7 декабря (суббота).
Отключения 1 декабря 11:00 до 17:00:
- Ленина, 12, 14, 14/1;
- Карла Либкнехта, 2, 3, 4, 6;
- Партизанская, 1/1, 1/2, 4а, к. 2, 6.
3 декабря с 11:00 до 24:00:
- Гусарова, 48, 51;
- Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153;
- Чернышевского, 6;
- Герцена, 44, 46, 48 лит Н, 55, 57, 63, 65
- Яковлева, 108, 112, 143, 145.
3 дкабря с 6:00 до 23:00:
- поселок Входной;
- поселок Лузино;
- деревня Петрушенко;
- поселок Северный;
- Психоневрологический диспансер (поселок Северный);
- Кировский детский дом-интернат.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
- Магистральная, 70а, 70б, 78;
- Мамина Сибиряка, 9, 11;
- 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116а (храм), 97а.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
- Инженерная 119, 118, 120, 122;
- Транссибирская 1, 4, 2;
- Москаленко 135;
- Авиационная, 144, 141, 143а.
7 декабря с 11:00 до 24:00:
- Красный Путь, 4;
- Интернациональная, 25, 25а (левый ввод);
- Орджоникидзе, 3, 4, 5, 6, 8,12;
- Красногвардейская, 43, 47, 40, 42, 49.