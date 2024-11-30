Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются в разных частях города и в поселках в Омском районе.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на начало декабря. В связи с этими работами отключения воды планируются в городе 1 (воскресенье), 3 (вторник), 5 (четверг) и 7 декабря (суббота).
Отключения 1 декабря 11:00 до 17:00:
  • Ленина, 12, 14, 14/1;
  • Карла Либкнехта, 2, 3, 4, 6;
  • Партизанская, 1/1, 1/2, 4а, к. 2, 6.
3 декабря с 11:00 до 24:00:
  • Гусарова, 48, 51;
  • Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153;
  • Чернышевского, 6;
  • Герцена, 44, 46, 48 лит Н, 55, 57, 63, 65
  • Яковлева, 108, 112, 143, 145.
3 дкабря с 6:00 до 23:00:
  • поселок Входной;
  • поселок Лузино;
  • деревня Петрушенко;
  • поселок Северный;
  • Психоневрологический диспансер (поселок Северный);
  • Кировский детский дом-интернат.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
  • Магистральная, 70а, 70б, 78;
  • Мамина Сибиряка, 9, 11;
  • 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116а (храм), 97а.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
  • Инженерная 119, 118, 120, 122;
  • Транссибирская 1, 4, 2;
  • Москаленко 135;
  • Авиационная, 144, 141, 143а.
7 декабря с 11:00 до 24:00:
  • Красный Путь, 4;
  • Интернациональная, 25, 25а (левый ввод);
  • Орджоникидзе, 3, 4, 5, 6, 8,12;
  • Красногвардейская, 43, 47, 40, 42, 49.
·Общество

Отключения планируются в разных частях города и в поселках в Омском районе.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на начало декабря. В связи с этими работами отключения воды планируются в городе 1 (воскресенье), 3 (вторник), 5 (четверг) и 7 декабря (суббота).
Отключения 1 декабря 11:00 до 17:00:
  • Ленина, 12, 14, 14/1;
  • Карла Либкнехта, 2, 3, 4, 6;
  • Партизанская, 1/1, 1/2, 4а, к. 2, 6.
3 декабря с 11:00 до 24:00:
  • Гусарова, 48, 51;
  • Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153;
  • Чернышевского, 6;
  • Герцена, 44, 46, 48 лит Н, 55, 57, 63, 65
  • Яковлева, 108, 112, 143, 145.
3 дкабря с 6:00 до 23:00:
  • поселок Входной;
  • поселок Лузино;
  • деревня Петрушенко;
  • поселок Северный;
  • Психоневрологический диспансер (поселок Северный);
  • Кировский детский дом-интернат.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
  • Магистральная, 70а, 70б, 78;
  • Мамина Сибиряка, 9, 11;
  • 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116а (храм), 97а.
5 декабря с 10:00 до 23:00:
  • Инженерная 119, 118, 120, 122;
  • Транссибирская 1, 4, 2;
  • Москаленко 135;
  • Авиационная, 144, 141, 143а.
7 декабря с 11:00 до 24:00:
  • Красный Путь, 4;
  • Интернациональная, 25, 25а (левый ввод);
  • Орджоникидзе, 3, 4, 5, 6, 8,12;
  • Красногвардейская, 43, 47, 40, 42, 49.