Искать будут всех, кто больше месяца не выходит на связь.

С понедельника, 2 декабря, омский филиал фонда «Защитники Отечества» начнет принимать генетический материал для поиска участников СВО, которые пропали без вести. Обратиться в фонд могут родственники бойцов, больше месяца не выходивших на связь.

Сдать ДНК смогут ближайшие родственники: мать, отец, родные братья и сестры, а также дети (в этом случае потребуется также материал матери). Поиск по ДНК бабушки или дедушки военного менее эффективен.

Адрес сдачи генетического материала: Петра Некрасова, 3. График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00).