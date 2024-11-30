Омск-Информ
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·Происшествия

В инциденте, который произошел накануне, никто не пострадал.
Вчера вечером в Омске на улице Димитрова произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горели вещи в спа-отеле, расположенном в подвальном помещении.
Из спа-отеля самостоятельно эвакуировались 120 человек. Никто не пострадал.
Сообщение пожарным поступило в 21:12. В 21:46 они уже ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.
1860
·Происшествия

В инциденте, который произошел накануне, никто не пострадал.
Вчера вечером в Омске на улице Димитрова произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горели вещи в спа-отеле, расположенном в подвальном помещении.
Из спа-отеля самостоятельно эвакуировались 120 человек. Никто не пострадал.
Сообщение пожарным поступило в 21:12. В 21:46 они уже ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.
1860