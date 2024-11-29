Омск-Информ
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·Общество

Здание признали аварийным этой осенью.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии земельного участка под домом по адресу улица 2-я Линия, 59. Эту землю хотят изъять для муниципальных нужд.

На участке находится двухэтажный деревянный дом, его построили в 1963 году. Департаменту жилищной политики поручили изъять четыре квартиры собственников, а департамент имущественных отношений должен оформить изъятие земли.

Напомним, что дом признали аварийным в сентябре 2024 года. Жильцов должны расселить до конца 2031 года, а само здание снести.

·Общество

Здание признали аварийным этой осенью.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии земельного участка под домом по адресу улица 2-я Линия, 59. Эту землю хотят изъять для муниципальных нужд.

На участке находится двухэтажный деревянный дом, его построили в 1963 году. Департаменту жилищной политики поручили изъять четыре квартиры собственников, а департамент имущественных отношений должен оформить изъятие земли.

Напомним, что дом признали аварийным в сентябре 2024 года. Жильцов должны расселить до конца 2031 года, а само здание снести.