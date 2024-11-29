Омск-Информ
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·Происшествия

Подросток попал в больницу.

Сегодня, 29 ноября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 18:20.

По предварительной информации, 23-летняя водитель автомобиля Nissan ехал по улице 75-й Гвардейской бригады. В районе дома №2 она наехала на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 12-летний пешеход попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

·Происшествия

Подросток попал в больницу.

Сегодня, 29 ноября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал подросток. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 18:20.

По предварительной информации, 23-летняя водитель автомобиля Nissan ехал по улице 75-й Гвардейской бригады. В районе дома №2 она наехала на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 12-летний пешеход попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области