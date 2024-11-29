Мужчина собирается возместить причиненный ущерб.

Полицейские нашли омича, который разбил стекло на остановке в Нефтяниках. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что группа молодых людей устроила вандализм на остановке «КДЦ Кристалл».

Один из них бил ногой по двери павильона и разбил стекло. Представитель организации, которому принадлежит остановка, оценил ущерб в 18 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленником оказался 33-летний житель Кировского округа. Мужчину задержали дома, он признал свою вину. Омич рассказал, что в момент инцидента был сильно пьян, потому что накануне произошедшего отмечал в баре день рождения друга.

Задержанный собирается полностью возместить ущерб. На него завели административное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Материал передали в суд.

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области