Омск-Информ
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·Происшествия

Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

Сегодня в 12:45 стало известно об аварии в Амурском поселке Омска. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что  31-летний водитель мусоровоза наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 66-летний омич от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. Проводится проверка.

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·Происшествия

Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

Сегодня в 12:45 стало известно об аварии в Амурском поселке Омска. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что  31-летний водитель мусоровоза наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 66-летний омич от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. Проводится проверка.

1402