Тяжелое оборудование рентгенологического отделения, персонал и помещения будут переданы Клиническому диагностическому центру.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал о преобразовании рентгенологического отделения Тарской ЦРБ. Оно становится филиалом областного Клинического диагностического центра.

Как пояснил министр, все обследования для жителей северных районов области, как и сейчас, будут по-прежнему бесплатными и проводиться в том же месте. Количество исследований на тяжелом оборудовании увеличится, диагностика заболеваний ускорится, а описание снимков улучшится – для этого привлекут лучших специалистов КДЦ.

– Тяжелое оборудование отделения, персонал и помещения будут переданы Клиническому диагностическому центру, в Таре будет создан его филиал. Это снимет с Тарской ЦРБ финансовое бремя по ремонту и обслуживанию аппаратов, уменьшит время ремонтного простоя и увеличит объем обследований за счет возможности оперативно и круглосуточно описывать результаты, – пояснил Маркелов.

Сотрудники отделения, переходящие в филиал КДЦ полным составом, будут получать ту же зарплату, как и ранее, подчеркнул руководитель Минздрава.