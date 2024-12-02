Представители омских команд показывают отличные результаты на соревнованиях.

В Омской области активо развивается боулинг как вид спорта. Этому способствовало и открытие боулинг центра, и создание Федерации боулинга в России – еще в далеком 1998 году. За это время, пусть боулинг не является олимпийским видом спорта, он все равно получает признание и популярность среди спортсменов – и это несмотря на то, что Омская федерация боулинга получила официальную аккредитацию лишь в 2007 году.

Федерация боулинга Омской области в настоящее время объединяет около 50 членов. Ежегодно проводятся различные соревнования как на уровне региона, так и на масштабе всей России. Среди знаковых турниров можно выделить Кубок Прииртышья, всероссийские соревнования, Кубок России и этапы Континентальной лиги боулинга (КЛБ), включая проведение этапов в Омске.

В Омской области активно развивается детско-юношеский боулинг благодаря школам боулинга. Одна из них находится в ТЦ Континент. «Империя боулинга», которую возглавляет опытный тренер Константин Кузнецов, уже на протяжении десяти лет занимается подготовкой молодых спортсменов. И результаты работы тренера заметны: как девочки, так и мальчики демонстрируют впечатляющие успехи. Молодежная команда Омской области оказывается одной из самых молодых и перспективных в стране.

На протяжении многих лет большой вклад в развитие боулинга в Омске и Омской области вносит один из основателей Федерации боулинга России Юрий Глазков. Он на протяжении более 15 лет организовывает и проводит ежегодные крупные всероссийские и региональные соревнования.

Вместе с Антоном Зеленковым они организовали клуб Hunters по боулингу, в состав которого входят спортсмены из разных городов. Клуб и его члены неоднократно выигрывали этапы КЛБ в золотых финалах на Матч ТВ. Сам Юрий является мастером спорта по боулингу. А его жена Лиана Глазкова и сын Кирилл Глазков также являются мастерами спорта по боулингу.

На последнем всероссийском соревновании в Новосибирске, где, несмотря на создаваемые уже традиционно довольно сложные условия, приняли участие большое количество спортсменов.

Последнее соревнование проходило в Новосибирске, и, несмотря на сложные условия, в турнире приняло участие огромное количество спортсменов. Омичи продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе. Ольга Каширская, находящаяся в спорте более 10 лет и имеющая звание мастера спорта, завоевала первое место среди женщин, показав превосходную игру в очень сложной программе «масла». Пары и тройки спортсменов из Омской области также показали игру высокого уровня.

В мужских парах Кирилл Глазков и Федор Федоров заняли второе место, а в женских парах Ольга Каширская и Анна Фадеева заняли первое место. В тройках наша женская команда заняла второе место, уже фактически играя в ролл-офф. А мужская команда заняла первое место с убедительным преимуществом.

Один из самых заметных успехов достиг пятнадцатилетний Кирилл Глазков, который одержал победу в Кубке Скорпиона – 2024 с впечатляющим преимуществом, что сделало его серьезным конкурентом ведущих игроков в боулинг в России.

Отличные результаты продемонстрировала также команда Hunters на седьмом этапе Кубка Континентальной лиги боулинга в Ижевске, в котором принимали участие наши спортсмены Кирилл Глазков и Юрий Глазков. Они заняли первое место в командном зачете. А победителями КЛБ стали омичи из команды Hunters – Юрий Глазков, Кирилл Глазков, Антон Зеленков и Евгения Зеленкова.

С каждым годом боулинг в Омской области приобретает все большую популярность и привлекательность, становясь полем для реализации потенциала молодых спортсменов и радуя любителей боулинга яркими соревнованиями и волнующими эмоциями.

12 декабря омские команды примут участие в гранд-финале Кубка КЛБ в Тюмени. Трансляции игр можно будет увидеть на спортивных каналах.