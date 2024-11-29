Омск-Информ
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·Общество

С героем простились односельчане.
Вчера жители Москаленского района простились с земляком, погибшим на СВО. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», 32-летний Рашат Курманбакиев получил смертельное ранение в районе Новоселовки Первой в Донецкой области.
Рашат Курманбакиев родился в поселке Пролетарском Москаленского района Омской области. Окончил 9 классов, потом учился в кадетском классе, а после сразу ушел в армию. После службы  он работал вахтовым методом.
1607
·Общество

С героем простились односельчане.
Вчера жители Москаленского района простились с земляком, погибшим на СВО. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», 32-летний Рашат Курманбакиев получил смертельное ранение в районе Новоселовки Первой в Донецкой области.
Рашат Курманбакиев родился в поселке Пролетарском Москаленского района Омской области. Окончил 9 классов, потом учился в кадетском классе, а после сразу ушел в армию. После службы  он работал вахтовым методом.
1607