Для этого в оценочные листы сотрудников учреждения вносились недостоверные данные.

ОМВД России по Тарскому району возбудило уголовное дело в отношении экс-директора КОУ «Тарская школа-интернат». Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Как установили следователи, бывший руководитель адаптивной школы-интерната использовал служебное положение и давал подчиненным указания вносить недостоверные данные в оценочные листы некоторых сотрудников, увеличивая размер стимулирующих выплат. Далее он требовал возвращать часть премии личным переводом на банковский счет или наличными. Суммарно по этой схеме руководитель учреждения получил более 180 тыс. рублей.

По словам фигуранта уголовного дела, незаконно полученные от подчиненных деньги он тратил на свое усмотрение, а подобные схемы распределения стимулирующих выплат применял на протяжении длительного периода, пока занимал должность директора учреждения и мог влиять на решение комиссии.

Кроме того, в ноябре 2022 года он заключил фиктивный договор на поставку канцтоваров с одним из местных предпринимателей, оплатив из бюджета 22 тыс. рублей, а потом попросил вернуть ему деньги. В конце 2023 года директор интерната уволился по собственному желанию.