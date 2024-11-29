Омск-Информ
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·Общество

Женщину могут отправить в колонию на несколько лет.
В Омске судят жительницу Центрального округа за получение пособий и материнского капитала на несуществующего ребенка. В преступлении горожанке помогала риелтор.
Как сообщает прокуратура, летом 2022 года на основании фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка омичка оформила документы на пособия как мать-одиночка. Также с помощью представителя кредитного потребительского кооператива она попыталась использовать маткапитал на строительство дома. Женщине удалось похитить из федерального бюджета почти 150 тыс. рублей.
Прокуратура представляет в суде доказательства стороны обвинения. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
·Общество

Женщину могут отправить в колонию на несколько лет.
В Омске судят жительницу Центрального округа за получение пособий и материнского капитала на несуществующего ребенка. В преступлении горожанке помогала риелтор.
Как сообщает прокуратура, летом 2022 года на основании фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка омичка оформила документы на пособия как мать-одиночка. Также с помощью представителя кредитного потребительского кооператива она попыталась использовать маткапитал на строительство дома. Женщине удалось похитить из федерального бюджета почти 150 тыс. рублей.
Прокуратура представляет в суде доказательства стороны обвинения. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.