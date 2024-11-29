Все из-за болезни бортпроводника.

В Омске почти на семь часов задержали вылет самолета авиакомпании Azur Air в Хургаду (Египет). Рейс должен был отправиться в 1:30, однако был отложен до 7 часов утра. В соцсетях распространяется видео, где сотрудница аэропорта объясняет пассажирам, что самолет не может вылететь на Красное море из-за проблем со здоровьем у бортпроводника. Оперативно найти замену было невозможно, так как остальные экипажи только вернулись из рейсов и по технике безопасности не могли участвовать в полете без отдыха.

Авиакомпания предложила желающим отправиться в гостиницы для ожидания рейса, однако часть пассажиров решила ждать вылета в аэропорту: туристы не хотели заново проходить паспортный контроль. Они сдвинули сиденья, чтобы было удобнее отдыхать. Через час людям, оставшимся в аэропорту, принесли по полулитровой бутылке воды, а также горячее питание на выбор: сосиску с макаронами или плов.

Самолет в Египет отправился из Омска в 8:19.