Она считает, что ее к долголетию привело пиво.

Бриджит Грок считает, что прожила так долго благодаря любви к пиву. 110-летняя жительница Австралии во время празднования юбилея раскрыла секрет своего долголетия. Как сообщает Лента.ру, жительница города Пертсчитает, что прожила так долго благодаря любви к пиву.

На протяжении 60 лет каждый день она пьет пиво местной марки. Это ее любимый утренний напиток.

Дочь пенсионерки добавила, что у ее матери прекрасное чувство юмора, которое позволяет ей оставаться молодой в душе и позитивно относиться к жизни.

Ранее 99-летний ветеран Второй мировой войны из Канады также заявил, что обязан долгой жизнью тому, что в юности пил много пива.