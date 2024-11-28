Его могут отправить в колонию на несколько лет.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 17-летнего жителя Тары, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, парень был участником преступной группы, которая обманывала пожилых людей и похищала их деньги.

Преступники звонили пенсионерам и сообщали об устроивших ДТП родственниках, которым нужны деньги, чтобы заплатить пострадавшим и избежать наказания. Парень, как сообщает прокуратура, выполнял функцию курьера. Он забирал у пенсионеров деньги и за небольшой процент переводил их соучастникам.

От действий парня пострадали 4 сельчанина. Они потеряли почти 1 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд. Парню грозит до 6 лет лишения свободы.