Она будет трехуровневой: операционное лечение, реабилитационное восстановление и протезирование.

В Омской области будет создана трехуровневая система оказания медицинской помощи бойцам СВО. Об этом в ходе сегодняшнего бюджетного послания депутатам Заксобрания рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Первым уровнем системы будет операционное лечение в новом корпусе Клинического медико-хирургического центра. Для его создания регион привлек 2,2 млрд рублей из внебюджетных источников. Губернатор поручил областным Минстрою и Минздраву обеспечить запуск нового корпуса в 2026 году.

Второй уровень – реабилитационное восстановление. Помощь будет оказываться в госпитале для ветеранов войн. Учреждение получило в распоряжение здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского у ж/д вокзала. Там сейчас ведется капитальный ремонт.

– На эти цели благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина мы привлекли порядка 400 млн рублей из федерального бюджета, еще около 500 млн рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций, – сообщил губернатор.

И наконец, третий уровень системы – протезирование в высокотехнологичном центре, создаваемом совместно с ЦИТО Минпромторга России. Его должны построить в 2025 году. Сейчас принимается решение по выделению земельного участка на эти цели.

Хоценко также рассказал о мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей. В Омской области повысили областную выплату для контрактников, добавили к ней муниципальные выплаты. C 25 ноября единовременная выплата за заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ составляет 1,2 млн рублей.

Кроме того, введены новые меры поддержки: компенсация 30 % всех расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлена льгота по транспортному налогу.