Сразу два учебных заведения нашего города были объявлены победителями конкурса по организации студотрядов среди образовательных организаций.

В этом месяце в Москве подвели итоги конкурса среди вузов на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования. Победителями оказались два омских учебных заведения: лучшим среди транспортных вузов России стал Омский государственный университет путей сообщения, а Омский государственный педагогический университет стал лучшим среди подведомственных вузов Министерства просвещения РФ.

Конкурс способствует комфортному переходу молодежи от поступления в вуз до первого трудоустройства студента. В этом году порядка 500 студентов ОмГПУ и 500 студентов ОмГУПС были трудоустроены в составе Омского областного студенческого отряда.

– В этом году в конкурсе на лучшую практику по реализации деятельности студенческих отрядов из Омска приняли участие 6 образовательных организаций высшего образования, и 2 вуза стали победителями данного конкурса – ОмГПУ и ОмГУПС, – поделился Александр Черепанов, руководитель штаба студенческих отрядов Омской области. – Очень приятно, что деятельность штабов студотрядов омских вузов высоко ценится на федеральном уровне.

Победители получили сертификат на 300 000 рублей в магазин фирменной одежды РСО, а также вымпел «Лучший штаб студенческих отрядов среди образовательных организаций».

Награждение состоялось в рамках встреч с участниками студотрядов в Министерстве транспорта и Министерстве просвещения Российской Федерации.