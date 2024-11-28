Таких устройств запланировано 8 на 14 домов первой очереди.
В микрорайоне Зеленая Река, который возводит Группа «Эталон» на Левобережье Омска, начали монтировать зарядные станции для электромобилей. Всего запланировано 8 устройств для жителей 14 домов первой очереди. Уточняется, что электрозарядки оснащены двумя типами коннекторов: Type2 и GB/T (AC). Это позволит зарядить все распространенные электромобили и гибриды. Установку и обслуживание электрозарядных станций доверят «Омскэнерго». Первые три корпуса первой очереди Зеленой Реки уже сданы в эксплуатацию. Всего же в проекте предусмотрено семь очередей. Общий объем жилья составит более 1 млн кв. м на 35 тыс. жителей. В рамках социального партнерства компания спроектирует и построит для Омска три школы на 3522 учебных места и семь детских садов общей вместимостью 1825 мест, а также передаст региону 5 % от всего построенного жилья для переселения граждан из аварийного жилья, выдачи квартир детям-сиротам и обманутым дольщикам.