У Омской области большие планы на сотрудничество с соседним государством.

ХХII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в 2026 году, может состояться в Омске, сообщил губернатор Виталий Хоценко. По словам главы региона, соответствующее предложение прозвучало на 20-м форуме, который накануне завершился в Уфе.

Как отметил Хоценко, для Омской области соседняя республика является ключевым партнером – на долю Казахстана приходится около 30 % общего объема внешнеторгового оборота региона. И есть серьезные планы по развитию сотрудничества.

– Важно продолжать развивать транспортную инфраструктуру между Омской областью и регионами Казахстана. Уже ведем работу по созданию мультимодального транспортного коридора, соединяющего регионы России, Казахстана и Китая, с использованием трансграничной реки Иртыш. Запланировали на следующий год экспедицию по маршруту Россия – Казахстан – Китай и форум «Иртыш: река дружбы и развития» в Омске. Итогом этой масштабной работы поделимся на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2026 году, который предложили провести в Омске, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Добавим, что российско-казахстанский форум ранее проходил в Омске в 2003 и 2019 годах.