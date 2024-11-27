Накануне омичи дышали вредным «букетом».

Вчера, 26 ноября, в Омске произошли очередные выбросы. По данным Обь-Иртышского УГМС, их зафиксировали во всех пяти округах города.

В Центральном округе Омска выявили превышение предельно допустимой концентрации азота (в 2 раза), оксида углерода и диоксида азота (в 1,8 раза каждое вещество), хлорида водорода (в 1,7 раза) и сероводорода (в 1,4 раза).

В Кировском округе выявили превышение по оксиду углерода (1,8 ПДК), оксиду азота (1,6 ПДК) и сероводороду (1,5 ПДК). В Ленинском округе концентрация оксида углерода была превышена в 1,7 раза, а диоксида и оксида азота в 1,5 раза (каждое вещество).

Что касается Советского округа, то там обнаружили превышения по диоксиду и оксиду азота (1,4 ПДК). В Октябрьском округе предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,6 раза.