Омск-Информ
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·Спорт

В числе участников оказался Рид Буше из омского «Авангарда».

В Новосибирске 8 и 9 февраля 2025 года пройдет Матч звезд-2025. Завершилось голосование болельщиков по выбору хоккеистов в составы команд.

Дивизион Боброва:

  • Максим Дорожко («Витязь») – вратарь,
  • Богдан Конюшков («Торпедо») – защитник,
  • Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА) – нападающие.

Дивизион Тарасова:

  • Даниил Исаев («Локомотив») – вратарь,
  • Игорь Ожиганов («Динамо» Москва) – защитник,
  • Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск) – нападающие.

Дивизион Харламова:

  • Зак Фукале («Трактор») – вратарь,
  • Егор Яковлев («Металлург») – защитник,
  • Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист») – нападающие.

Дивизион Чернышева:

  • Денис Костин («Сибирь») – вратарь,
  • Тревор Мерфи («Сибирь») – защитник,
  • Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев») – нападающие.

Отметим, что сегодня, 27 ноября, началось голосование для представителей СМИ. После чего с выбором игроков определится лига КХЛ.

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·Спорт

В числе участников оказался Рид Буше из омского «Авангарда».

В Новосибирске 8 и 9 февраля 2025 года пройдет Матч звезд-2025. Завершилось голосование болельщиков по выбору хоккеистов в составы команд.

Дивизион Боброва:

  • Максим Дорожко («Витязь») – вратарь,
  • Богдан Конюшков («Торпедо») – защитник,
  • Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА) – нападающие.

Дивизион Тарасова:

  • Даниил Исаев («Локомотив») – вратарь,
  • Игорь Ожиганов («Динамо» Москва) – защитник,
  • Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск) – нападающие.

Дивизион Харламова:

  • Зак Фукале («Трактор») – вратарь,
  • Егор Яковлев («Металлург») – защитник,
  • Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист») – нападающие.

Дивизион Чернышева:

  • Денис Костин («Сибирь») – вратарь,
  • Тревор Мерфи («Сибирь») – защитник,
  • Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев») – нападающие.

Отметим, что сегодня, 27 ноября, началось голосование для представителей СМИ. После чего с выбором игроков определится лига КХЛ.

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