В числе участников оказался Рид Буше из омского «Авангарда».
В Новосибирске 8 и 9 февраля 2025 года пройдет Матч звезд-2025. Завершилось голосование болельщиков по выбору хоккеистов в составы команд.
Дивизион Боброва:
- Максим Дорожко («Витязь») – вратарь,
- Богдан Конюшков («Торпедо») – защитник,
- Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА) – нападающие.
Дивизион Тарасова:
- Даниил Исаев («Локомотив») – вратарь,
- Игорь Ожиганов («Динамо» Москва) – защитник,
- Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск) – нападающие.
Дивизион Харламова:
- Зак Фукале («Трактор») – вратарь,
- Егор Яковлев («Металлург») – защитник,
- Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист») – нападающие.
Дивизион Чернышева:
- Денис Костин («Сибирь») – вратарь,
- Тревор Мерфи («Сибирь») – защитник,
- Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев») – нападающие.
Отметим, что сегодня, 27 ноября, началось голосование для представителей СМИ. После чего с выбором игроков определится лига КХЛ.