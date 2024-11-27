Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Конкурсная комиссия выбрала концессионера проекта.

ООО «Омский экологический оператор» станет концессионером проекта по созданию комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. Конкурсная комиссия омского Минприроды рассмотрела заявку от компании, ее признали соответствующей требованиям.

Комплекс будет располагаться в Омском районе. В него войдет мусоросортировочный завод, полигон захоронения, участки компостирования и обработки отходов. Заключение концессионного соглашения запланировано на первый квартал 2025 года.

Фото: Минприроды Омской области

·Экономика/Бизнес

Конкурсная комиссия выбрала концессионера проекта.

ООО «Омский экологический оператор» станет концессионером проекта по созданию комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. Конкурсная комиссия омского Минприроды рассмотрела заявку от компании, ее признали соответствующей требованиям.

Комплекс будет располагаться в Омском районе. В него войдет мусоросортировочный завод, полигон захоронения, участки компостирования и обработки отходов. Заключение концессионного соглашения запланировано на первый квартал 2025 года.

Фото: Минприроды Омской области