На фоне общего роста интернет-трафика пользователей криптобирж, к некоторым площадкам интерес заметно снизился.

Посещение россиянами различных сайтов, связанных с криптовалютами, увеличивается вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют. Общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи в первые недели ноября вырос на 8 % по сравнению с началом октября. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

С 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который жители нашей страны потратили на площадках цифровых валют, увеличился в среднем на 5 %. А в первые две недели ноября объем трафика вырос на 8 % по сравнению с аналогичным периодом октября. Жители Омской области не поддержали общероссийский тренд, к концу осени их активность на криптобиржах упала на четверть относительно начала сезона. В топ-3 самых активных по приросту трафика регионов Сибири вошли Красноярский край, Хакасия и Иркутская область.

Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126 %), следом идет криптоплощадка HTX (+24 %), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23 %).

Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объему потраченных Мб – 45, 25 и 8 % соответственно.

В то же время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская биржа Gate.io потеряла 26 %, падение трафика на Upbit и Kraken составили –6 и –4 % соответственно.

А после разочарования россиян в валюте Humster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 80 % трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце.

Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрем на 8–10 %. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27–30 % всего интернет-трафика на эти биржи.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и в первую очередь биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60 % объема торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют uptober), а сразу после наступления ноября.

Ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45 % (с $68 тыс. до $98 тыс.) к концу месяца. Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.

Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в $3000 за монету и подорожал за месяц на 40 %, Solana выросла в цене почти на 60 %, а токен XRP увеличился в цене в три раза.

В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия («майнинг цифровой валюты», «майнинг пул», «оператор майнинговой инфрастуктуры»), а также упорядочены определенные действия с криптовалютами. Еще в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама