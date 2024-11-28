Благодаря волонтерскому проекту «Открывая возможности», в адаптивной школе-интернате № 17 появились новые верстаки и столярный инструмент.

По волонтерскому проекту «Открывая возможности» в адаптивной школе-интернате № 17 для детей с ограниченными возможностями здоровья появились новые верстаки и столярный инструмент.

Добровольцы Омского завода производства полипропилена «Полиом» провели на территории школы глобальную генеральную уборку и подготовили помещения для новой столярной мастерской и склада.

Для мастерской закуплено шесть столярных верстаков, ручной и электроинструмент. А еще предприятие передало б/у паллеты: из них можно создавать новые интересные изделия.

Учитель столярного дела адаптивной школы-интерната № 17 Татьяна Егорова рассказала, что в мастерской появились новые стамески, отвертки, лобзики, рубанки и ножовки разных видов.

– С помощью этих инструментов ребята будут учиться изготавливать изделия из дерева, определять и устранять поломки мебели. Эти навыки пригодятся им в быту и дальнейшей профессиональной деятельности. Важное новшество в нашей мастерской – электроинструмент. Теперь ребята, помимо отверток и молотков, научатся использовать электрическую дрель, шуруповерты и другое. Это позволит им идти в ногу со временем и осваивать новые технологии в столярном деле, – подчеркнула Егорова.

Уточним, что грант на данный волонтерский проект выделен по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». «Полиом» масштабировал эту инициативу. Цель проекта «Открывая возможности» – создать условия для адаптации детей с нарушениями развития. Все придумал и курирует проект слесарь КИПиА «Полиома» Андрей Алейников.

– Занимаюсь общественной деятельностью уже около восьми лет. Всегда откликался на просьбы о помощи. В итоге дорос до своего социального проекта. Со школой-интернатом рядом живу. Вижу, что ее посещает много ребят. Пришел туда, поговорил с администрацией, вместе выявили первоочередные потребности. Затем все это я оформил в грантовую заявку и получил положительное решение по ней, – рассказал Алейников.

Столярка – не единственное, что преобразилось в рамках инициативы «Открывая возможности». Волонтеры «Полиома» помогли разбить на территории школы-интерната фруктовый сад с яблонями, грушами и вишней.

– В нашей школе обучается около 800 воспитанников с нарушениями развития. У наших ребят особые потребности. В рамках коррекционной работы мы учим их быть самостоятельными в быту, в обучении в старших классах делаем акцент на приобщении к труду и поэтому даем им предпрофессиональные трудовые навыки в соответствии с их возможностями. Новый сад на территории школы позволит детям поближе познакомиться с земледелием. Возможно, кто-то из них в процессе ухода за саженцами захочет связать свою жизнь с растениеводством. Благодарю наш коллектив педагогов, родителей и волонтеров завода за дружную работу в будущем саду, – отметил директор адаптивной школы-интерната № 17 Алексей Блажевич.

Добавим, что заводские добровольцы и школа-интернат № 17 продолжают сотрудничество, уже есть планы на новые совместные проекты.