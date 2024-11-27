Омск-Информ
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·Общество

Для его поисков набирают волонтеров.
В Омске пропал 8-летний Лев Смагин. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», сегодня мальчик не вернулся домой из школы.
Приметы ребенка: рост 132 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. С собой у мальчика был синий рюкзак.
Обновлено в 15:35: ребенка нашли. Его жизни ничего не угрожает!
1064
·Общество

Для его поисков набирают волонтеров.
В Омске пропал 8-летний Лев Смагин. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», сегодня мальчик не вернулся домой из школы.
Приметы ребенка: рост 132 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. С собой у мальчика был синий рюкзак.
Обновлено в 15:35: ребенка нашли. Его жизни ничего не угрожает!
1064