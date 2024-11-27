Омск-Информ
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·Происшествия

16-летнему подростку понадобилась помощь скорой помощи.

Сегодня в 10:10 стало известно об аварии с пострадавшими. Предварительно установлено, что на улице Волховстроя 73-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 16-летнего школьника. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия парню понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

16-летнему подростку понадобилась помощь скорой помощи.

Сегодня в 10:10 стало известно об аварии с пострадавшими. Предварительно установлено, что на улице Волховстроя 73-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 16-летнего школьника. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия парню понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.