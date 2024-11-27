Опытная преподавательница потеряла 190 тысяч рублей.

В Омске учитель физики стала жертвой мошенников. 60-летняя преподавательница сменила оператора сотовой связи. Вскоре ей позвонил незнакомец, который предложил вернуться к прежнему оператору, обещая бонусы. Учитель поверила и продиктовала коды из СМС-сообщений.

Позже пенсионерке позвонили якобы из «Росфинмониторинга» и сообщили о кредите на ее имя и переводе денег за границу. Чтобы «спасти сбережения», ей предложили самой взять кредит, обналичить его и перевести деньги на «специальный счет Центробанка».

Учитель взяла кредит 190 тысяч рублей и в 13 транзакциях перевела деньги на разные номера телефонов. Она поняла, что стала жертвой мошенников только после разговора с дочерью.

Следователем отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции предупреждают граждан: любой звонок с предложением финансовых операций – мошеннический. Немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в полицию.