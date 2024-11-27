Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Это будет отечественное оружие с телевизионным прицелом.
Вчера омский завод полипропилена «Полиом» объявил о закупке ружья против дронов отечественного производства - Парс-НУ 5. По данным портала «КонтрЗакупки», оружие должно иметь телевизионный прицел.
Предложения от поставщиков завод принимает до 29 ноября. Сколько предприятие готово заплатить за оружие, в закупке не сообщается, но в интернете его стоимость составляет около 650 тыс. рублей.
Ранее «Полиом» закупал восемь устройств защиты объектов от беспилотников — «Пероед-С».
·Общество

Это будет отечественное оружие с телевизионным прицелом.
Вчера омский завод полипропилена «Полиом» объявил о закупке ружья против дронов отечественного производства - Парс-НУ 5. По данным портала «КонтрЗакупки», оружие должно иметь телевизионный прицел.
Предложения от поставщиков завод принимает до 29 ноября. Сколько предприятие готово заплатить за оружие, в закупке не сообщается, но в интернете его стоимость составляет около 650 тыс. рублей.
Ранее «Полиом» закупал восемь устройств защиты объектов от беспилотников — «Пероед-С».