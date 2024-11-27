Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Госавтоинспекторы зафиксировали и другие нарушения.
По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Омской области случилось 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмы получили 9 человек.
За тот же период на омичей завели 628 административных дела о нарушениях Правил дорожного движения. Пьяными за рулем поймали 13 водителей. Водители также нарушали правила перевозки детей – 31; проезда пешеходных переходов – 21 и проезжали на запрещающий сигнал светофора – 7.
На красный проехали 7 водителей, а 78 пешеходов неправильно переходили дорогу.
·Авто

Госавтоинспекторы зафиксировали и другие нарушения.
По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Омской области случилось 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмы получили 9 человек.
За тот же период на омичей завели 628 административных дела о нарушениях Правил дорожного движения. Пьяными за рулем поймали 13 водителей. Водители также нарушали правила перевозки детей – 31; проезда пешеходных переходов – 21 и проезжали на запрещающий сигнал светофора – 7.
На красный проехали 7 водителей, а 78 пешеходов неправильно переходили дорогу.