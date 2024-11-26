«Ястребы» смогли отвоевать выигрыш во время игры в Магнитогорске.

Сегодня, 26 ноября, «Авангард» сыграл на выезде в Магнитогорске с «Металлургом». Игра завершилась победой «ястребов».

На протяжении почти всей игры вели хозяева ледовой площадки. В первом периоде «лисы» забили гол в ворота омской команды. Счет не менялся почти до конца третьего периода.

Незадолго до конца третьего периода «Авангард» забил ответный гол и сравнял счет – 1:1. Команды ушли на овертайм. В нем команды не смогли забрать преимущество, поэтому начались буллиты.

По буллитам «ястребы» вырвались вперед и смогли забрать победу в матче. Игра завершилась со счетом 1:2.