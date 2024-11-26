Мошенник притворился сыном омички и обманул ее.

В Омске завели уголовное дело после того, как со счета 55-летней омички похитили более 150 тыс рублей. Женщина думала, что помогает сыну.

Полицейские выяснили, что ночью омичка получила сообщение в соцсети с текстом «Спишь?» от человека, у которого на аватарке было фото ее сына. Женщина ответила, после чего собеседник заявил, что его карта застряла в банкомате и, чтобы никто не смог ей воспользоваться, нужно перевести деньги на другой счет.

Для этого мошенник попросил номер ее банковской карты. Омичка доверилась собеседнику и не читала сообщений банка, а просто отправляла приходившие ей проверочные коды. После чего она позвонила сыну, чтобы узнать, все ли успешно, и обнаружила, что сын спал и не переписывался с ней.

Тем временем мошенник покинул чат и удалил все сообщения. Злоумышленники обманули омичку и получили доступ к ее банковскому приложению, где оформили на ее имя кредитную карту и похитили 156 тыс. рублей.