Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в микрорайоне Крутая Горка.

Вчера, 25 ноября, в омской Крутой Горке произошел пожар. Очевидцы позвонили в ГУ МЧС России по Омской области в 12:19. Пожар произошел в квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажки. Огонь охватил 15 квадратных метров. Еще до приезда спасателей четверо жильцов сами вышли на улицу.

На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 пожарные машины. Квартира была вся затянута дымом. Открытое горение удалось ликвидировать к 12:30. В огне никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за оставленной на столе свечи.

Фото: unsplash.com

·Происшествия

Возгорание произошло в микрорайоне Крутая Горка.

Вчера, 25 ноября, в омской Крутой Горке произошел пожар. Очевидцы позвонили в ГУ МЧС России по Омской области в 12:19. Пожар произошел в квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажки. Огонь охватил 15 квадратных метров. Еще до приезда спасателей четверо жильцов сами вышли на улицу.

На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 пожарные машины. Квартира была вся затянута дымом. Открытое горение удалось ликвидировать к 12:30. В огне никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за оставленной на столе свечи.

Фото: unsplash.com