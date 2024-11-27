Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет прохладно, но безветренно.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области 27 ноября. Температура составит 0...–5, местами –10 градусов. Скорость ветра не превысит 3–8 м/с.
Жителям региона также обещают переменную облачность. Осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица.
По данным Gismeteo, в Омске днем будет –6...–13 градусов. Порывы ветра не превысят 3–4 м/с.
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·Общество

В регионе будет прохладно, но безветренно.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области 27 ноября. Температура составит 0...–5, местами –10 градусов. Скорость ветра не превысит 3–8 м/с.
Жителям региона также обещают переменную облачность. Осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица.
По данным Gismeteo, в Омске днем будет –6...–13 градусов. Порывы ветра не превысят 3–4 м/с.
1073