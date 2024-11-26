Мужчина, судимый по ряду статей УК РФ, ждал непрошеных гостей и прилично вооружился.

Сотрудники ОМВД России по Павлоградскому району вместе с коллегами из областного управления уголовного розыска задержали 50-летнего жителя деревни Пашенная Роща по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Полицейские изъяли у мужчины охотничье ружье 1963 года выпуска, более 300 гильз, патроны, два устройства для заряжания патронов, 60 капсюлей, дробь, пыжи и три банки с порохом суммарной массой 350 граммов. Полицейским сельчанин заявил, что все это ему нужно для самообороны и досталось от умершего родственника.

Была проведена экспертиза, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). После экспертизы остального изъятого оружия и боепрепасов также будет принято процессуальное решение.

Ранее хозяин арсенала был судим за кражу, грабеж, хулиганство, побои и незаконную вырубку леса.