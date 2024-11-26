Омск-Информ
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·Политика

На свою «старую» должность возвращается Ольга Богданова, работавшая в ведомстве до весны 2020 года.

Глава региона Виталий Хоценко подписал несколько распоряжений, касающихся назначений заместителей руководителей ряда министерств Омской области. Так, в региональном минздраве появились два новых замминистра. Согласно документу, замом руководителя ведомства, начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям стала Ольга Богданова. Она занимала этот пост до весны 2020 года, после чего на протяжении 4,5 лет работала главврачом БУЗОО «Гинекологическая больница».

Еще одним заместителем министра здравоохранения стала Ольга Мигунова. Ранее она возглавляла в минздраве управление стратегического развития и реформирования здравоохранения.  

На прошлой неделе стало известно об отставке сразу 4-х заместителей министра здравоохранения Омской области.

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·Политика

На свою «старую» должность возвращается Ольга Богданова, работавшая в ведомстве до весны 2020 года.

Глава региона Виталий Хоценко подписал несколько распоряжений, касающихся назначений заместителей руководителей ряда министерств Омской области. Так, в региональном минздраве появились два новых замминистра. Согласно документу, замом руководителя ведомства, начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям стала Ольга Богданова. Она занимала этот пост до весны 2020 года, после чего на протяжении 4,5 лет работала главврачом БУЗОО «Гинекологическая больница».

Еще одним заместителем министра здравоохранения стала Ольга Мигунова. Ранее она возглавляла в минздраве управление стратегического развития и реформирования здравоохранения.  

На прошлой неделе стало известно об отставке сразу 4-х заместителей министра здравоохранения Омской области.

1022