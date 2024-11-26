Все произошло во время застолья с алкоголем. Тело погибшего спустя сутки обнаружила его сестра.

В Москаленском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летнего жителя села Помурино. Тело мужчины 22 ноября обнаружила его сестра, обеспокоенная долгим отсутствием брата. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое знакомых мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь с 20 на 21 ноября хозяин частного дома и его приятели, 24 и 39 лет, распивали алкогольные напитки. В ходе застолья произошла ссора, и гости сильно избили хозяина руками и ногами. Вскоре мужчина скончался. Убийцы покинули дом и скрылись.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.