Омск-Информ
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·Происшествия

Все произошло во время застолья с алкоголем. Тело погибшего спустя сутки обнаружила его сестра.

В Москаленском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летнего жителя села Помурино. Тело мужчины 22 ноября обнаружила его сестра, обеспокоенная долгим отсутствием брата. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое знакомых мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь с 20 на 21 ноября хозяин частного дома и его приятели, 24 и 39 лет, распивали алкогольные напитки. В ходе застолья произошла ссора, и гости сильно избили хозяина руками и ногами. Вскоре мужчина скончался. Убийцы покинули дом и скрылись.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.

·Происшествия

Все произошло во время застолья с алкоголем. Тело погибшего спустя сутки обнаружила его сестра.

В Москаленском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летнего жителя села Помурино. Тело мужчины 22 ноября обнаружила его сестра, обеспокоенная долгим отсутствием брата. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое знакомых мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь с 20 на 21 ноября хозяин частного дома и его приятели, 24 и 39 лет, распивали алкогольные напитки. В ходе застолья произошла ссора, и гости сильно избили хозяина руками и ногами. Вскоре мужчина скончался. Убийцы покинули дом и скрылись.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.