В этом году планируется выполнить заливку льда на 83 игровых площадках, расположенных вблизи места жительства омичей.

Уже традиционно в начале зимы Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска (УДХБ) заливает хоккейные коробки во дворах многоквартирных домов. В этом году по предложениям окружных администраций будут залиты 26 площадок. Специалисты уже приступили к заливке 7 объектов.

Как отметил заместитель начальника отдела по благоустройству УДХБ Петр Девятериков, при благоприятной погоде все коробки будут готовы к середине декабря. В течение зимы несколько раз при необходимости будут выполнять повторную заливку. За очисткой хоккейных коробок от снега в зимний период будут следить КТОСы и представители БУ города Омска «Спортивный город».

Во вторник, 26 ноября, начались работы по заливке площадки по адресу: Володарского, 120. Для подготовки основания используют холодную воду. После застывания первого слоя используют уже горячую. Она помогает растопить остатки снега, неровности и формирует ровный верхний слой. Главное – дать льду хорошо застыть перед использованием. В погоду, которая установилась сейчас, это может занять до нескольких дней.

На сегодняшний день БУ г. Омска «Спортивный город» ведет подготовку площадок к массовой заливке. Всего на территории города планируется выполнить заливку льда на 83 игровых площадках, вблизи места жительства омичей, в том числе 5 хоккейных площадок, отремонтированных в этом году.