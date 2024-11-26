Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Из коллективного средства размещения получилось «нарезать» 100 квартир. Львиная доля из них однокомнатные.

На улице Октябрьской в центре Омска ввели в эксплуатацию 7-этажный многоквартирный жилой дом. Объект не является новостройкой – застройщик реконструировал здание бывшей гостиницы.

Теперь там 100 квартир: 90 однокомнатных и 10 трехкомнатных. Кроме того, в доме 15 нежилых помещений, жильцов будут обслуживать два лифта.

Как пояснили в мэрии, общая площадь встроенных нежилых помещений составляет 1792,5 кв. м. Из них 535 «квадратов» предназначены для размещения детского сада на 20 малышей.

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·Экономика/Бизнес

Из коллективного средства размещения получилось «нарезать» 100 квартир. Львиная доля из них однокомнатные.

На улице Октябрьской в центре Омска ввели в эксплуатацию 7-этажный многоквартирный жилой дом. Объект не является новостройкой – застройщик реконструировал здание бывшей гостиницы.

Теперь там 100 квартир: 90 однокомнатных и 10 трехкомнатных. Кроме того, в доме 15 нежилых помещений, жильцов будут обслуживать два лифта.

Как пояснили в мэрии, общая площадь встроенных нежилых помещений составляет 1792,5 кв. м. Из них 535 «квадратов» предназначены для размещения детского сада на 20 малышей.

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