Он не оказал помощь пострадавшим, не вызвал полицию, а скрылся с места ДТП.

Азовский районный суд Омской области рассмотрел дело о ДТП, в результате которого серьезные травмы получила пенсионерка. Инцидент произошел 31 мая 2023 года.

Как было установлено в суде, на 36-м километре дороги Омск – Одесское около границы с Казахстаном 27-летний водитель автомобиля ИЖ, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии серьезные травмы получила 65-летняя пассажирка иномарки. При этом виновник аварии не оказал помощь пострадавшим, не сообщил в полицию о ДТП, а скрылся в неизвестном направлении.

Суд признал водителя ИЖа виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения), приговорил к 3 годам лишения свободы условно и лишил права в течение 2 лет управлять транспортными средствами.

По иску прокуратуры суд также обязал виновника аварии выплатить 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей пенсионерке.