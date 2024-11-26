Омск-Информ
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·Спорт

Команда проведет выездной матч в Магнитогорске. 

Сегодня, 26 ноября, омский «Авангард» проведет игру против магнитогорского «Металлурга». Игра начнется в 20:00 по омскому времени. Прямую трансляцию покажут в эфире телеканалов KHL, KHL Prime и омского 12 канала.

Команды провели в чемпионатах 182 встречи. У «Авангарда» 84 победы, у «Металлурга» – 83. 15 матчей завершились вничью. Шайбы 525 – 511 в пользу «Авангарда». Матч текущего чемпионата 12 октября в Магнитогорске завершился победой хозяев – 4:2. В Омске 27 октября победили «ястребы» – 3:2. Нынешний матч призван разрешить, какая из команд сильнее. 

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·Спорт

Команда проведет выездной матч в Магнитогорске. 

Сегодня, 26 ноября, омский «Авангард» проведет игру против магнитогорского «Металлурга». Игра начнется в 20:00 по омскому времени. Прямую трансляцию покажут в эфире телеканалов KHL, KHL Prime и омского 12 канала.

Команды провели в чемпионатах 182 встречи. У «Авангарда» 84 победы, у «Металлурга» – 83. 15 матчей завершились вничью. Шайбы 525 – 511 в пользу «Авангарда». Матч текущего чемпионата 12 октября в Магнитогорске завершился победой хозяев – 4:2. В Омске 27 октября победили «ястребы» – 3:2. Нынешний матч призван разрешить, какая из команд сильнее. 

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