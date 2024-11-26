Омск-Информ
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·Общество

Забор, который установила компания, закрывал жителям доступ к реке.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в действиях ООО «Гидротранссервис». Компания без разрешения установила в водоохранной зоне бетонное ограждение, отрезав местным жителям путь к Иртышу.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать компанию снести забор. Ленинский районный суд Омска требование удовлетворил. 
– Попытки ответчика оспорить судебное решение в апелляционном и кассационном порядке не увенчались успехом. Вышестоящие судебные инстанции признали требования прокурора законными, – сообщает прокуратура.
«Гидротранссервис» приступил к демонтажу бетонного ограждения.
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·Общество

Забор, который установила компания, закрывал жителям доступ к реке.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в действиях ООО «Гидротранссервис». Компания без разрешения установила в водоохранной зоне бетонное ограждение, отрезав местным жителям путь к Иртышу.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать компанию снести забор. Ленинский районный суд Омска требование удовлетворил. 
– Попытки ответчика оспорить судебное решение в апелляционном и кассационном порядке не увенчались успехом. Вышестоящие судебные инстанции признали требования прокурора законными, – сообщает прокуратура.
«Гидротранссервис» приступил к демонтажу бетонного ограждения.
3768