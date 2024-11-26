Омск-Информ
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·Политика

Глава региона представит основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на следующий год.

В этот четверг, 28 ноября, состоится бюджетное послание губернатора Омской области Виталия Хоценко. Оглашать документ глава региона будет в Доме правительства. Это мероприятие является традиционным в преддверии принятия главного финансового документа региона.

– Виталий Хоценко представит основные направления бюджетной, экономической и социальной политики Омской области на следующий год, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Помимо депутатов областного Заксобрания, на послание приглашены представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, депутаты всех уровней и общественные деятели.

·Политика

Глава региона представит основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на следующий год.

В этот четверг, 28 ноября, состоится бюджетное послание губернатора Омской области Виталия Хоценко. Оглашать документ глава региона будет в Доме правительства. Это мероприятие является традиционным в преддверии принятия главного финансового документа региона.

– Виталий Хоценко представит основные направления бюджетной, экономической и социальной политики Омской области на следующий год, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Помимо депутатов областного Заксобрания, на послание приглашены представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, депутаты всех уровней и общественные деятели.