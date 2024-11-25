Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Один человек погиб, другой пострадал в аварии на трассе Тюмень – Омск.

На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП с большегрузом и автомобилем Chery. Авария произошла на 90-м километре трассы.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предварительно установили, что 54-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Водитель Chery погиб, а его 50-летняя пассажирка получила травмы.

Пострадавшие являются жителями Упоровского района Тюменской области. Движение на трассе перекрыли, вскоре его полностью восстановят.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

·Происшествия

Один человек погиб, другой пострадал в аварии на трассе Тюмень – Омск.

На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП с большегрузом и автомобилем Chery. Авария произошла на 90-м километре трассы.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предварительно установили, что 54-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Водитель Chery погиб, а его 50-летняя пассажирка получила травмы.

Пострадавшие являются жителями Упоровского района Тюменской области. Движение на трассе перекрыли, вскоре его полностью восстановят.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области