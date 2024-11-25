Водитель маршрутки столкнулся с иномаркой на трассе Омск – Нижняя Омка.

Сегодня, 25 ноября, в Омском районе Омской области произошло ДТП с маршруткой. Очевидцы сообщили в полицию об аварии в 17:40. Полиция сейчас проводит проверку.

По предварительной информации, 30-летний водитель пассажирской «Газели» ехал по трассе Омск – Нижняя Омка по маршруту Калачинск – Омск. При движении по 19 км он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Subaru, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка иномарки и две пассажирки автобуса, их личности сейчас устанавливаются. В момент аварии в салоне находились семь пассажиров. Полиция проводит проверку.

Прокуратура Омской области заинтересовалась этим инцидентом. Ведомство даст оценку действиям водителя маршрутки, который устроил ДТП.

Фото: УМВД России по Омской области