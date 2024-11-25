Злоумышленник помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

В Омске 24-летний помощник повара стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он участвовал в обмане пенсионеров под предлогом проверки подлинности банкнот.

Кураторы отправляли мужчину в дома пенсионеров, где он убеждал пожилых омичей, что нужно декларировать всю наличность, чтобы эти деньги не перевели врагу. Для убедительности мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга и отправляли к пенсионерам курьеров с «официальными документами».

Полицейские выяснили, что омич получал лист, где были персональные данные пенсионеров, должности несуществующих госслужащих, подделки электронных подписей и печатей. Обвиняемый распечатывал «документ», приезжал к пенсионерам и забирал и деньги. Тем временем обманутые омичи ждали свои средства после «декларации».

Злоумышленника задержали, когда он выходил из квартиры на улице Лисицкого. В прошлом мужчина работал настоящим курьером: доставлял продукты и другие товары.

За два месяца жертвами обмана стали четверо омичей в возрасте от 71 до 88 лет. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей. Злоумышленник оставлял себе 10 % похищенных денег, остальное переводил мошенникам.