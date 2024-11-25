Омск-Информ
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·Происшествия

Они не заметили, что рядом начался пожар.
Сегодня около 04:38 в селе Воскресенка Калачинского района Омской области произошел пожар. Загорелись хозяйственные постройки около дома.
Как сообщает МЧС, хозяина дома не было. Когда соседи вызвали пожарных, огонь почти полностью охватил все постройки. На место выехали 12 сотрудников МЧС на 4 машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 05:06.
– Газодымозащитники нашли в заброшенной бане крепко спящих мужчину и женщину. Обоих разбудили и вывели на улицу в безопасное место еще до того, как дым проник в помещение, – сообщили в МЧС.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в хозпостройке. Площадь пожара составила 128 кв. м. 
·Происшествия

Они не заметили, что рядом начался пожар.
Сегодня около 04:38 в селе Воскресенка Калачинского района Омской области произошел пожар. Загорелись хозяйственные постройки около дома.
Как сообщает МЧС, хозяина дома не было. Когда соседи вызвали пожарных, огонь почти полностью охватил все постройки. На место выехали 12 сотрудников МЧС на 4 машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 05:06.
– Газодымозащитники нашли в заброшенной бане крепко спящих мужчину и женщину. Обоих разбудили и вывели на улицу в безопасное место еще до того, как дым проник в помещение, – сообщили в МЧС.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в хозпостройке. Площадь пожара составила 128 кв. м. 