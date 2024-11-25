Конференцию с участием разных конфессий в регионе символично решили возродить в Год семьи после более чем десятилетнего перерыва.

Сегодня, 25 ноября, на церемонии открытия XXVI Межконфессиональной конференции «Россия – семья семей» с приветственным словом выступили губернатор Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Дионисий, спикер регионального парламента Александр Артёмов, мэр Омска Сергей Шелест.

– Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в Омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними – наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Традиция проведения межконфессиональной конференции Омская епархия заложила почти сорок лет назад. Однако более 10 лет конференции не проводились. В Год семьи региональное правительство поддержало инициативу возродить этот форум.

В мероприятии принимают участие российские эксперты в области религии, государства и права, представители православного и исламского духовенства России, органов власти, социальной сферы, национально-культурных и общественных объединений.

– Если единство страны и народа будут сохранены, тогда и Отечество наше никому невозможно будет победить. Любовь, применительно к сосуществованию народов, живущих на просторах нашей страны, – это глубокое понимание и знание друг друга и происходящее от этого принятие и готовность жить в мире и добрососедстве всегда, пока Бог дает силы. Это великий опыт нашего Отечества, о котором никогда нельзя забывать, – уверен митрополит Дионисий.

Миссия конференции – повышение значимости института семьи и брака. В течение двух дней будут звучать темы: защита семейных ценностей и культурной идентичности народа России, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, российская идентичность и патриотизм, религиозная дипломатия, сохранение традиционной русской культуры и многие другие.

Уточним, что конференция проводится на грант регионального министерства внутренней политики и при содействии международной общественной организации «Всемирный русский народный собор».

Фото: Сергей Мельников, Александо Труш