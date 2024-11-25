Омск-Информ
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·Политика

Распоряжением главы региона этот пост получила Наталья Жмыхова.

Губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением назначил заместителя представителя Омской области в Москве. Руководит ведомством заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко.

Вместо Вячеслава Тарасова этот пост заняла Наталья Жмыхова.Для нее установили испытательный срок на 6 месяцев. Ранее чиновница работала в омском представительстве начальником отдела взаимодействия с государственными органами власти.

Отметим, что представительство Омской области при федеральном правительстве должно обеспечивать взаимодействие губернатора с администрацией президента, федеральными министерствами и службами, осуществлять деловые контакты с представительствами других регионов, оказывать содействие омским чиновникам во время их командировок в Москву.

·Политика

Распоряжением главы региона этот пост получила Наталья Жмыхова.

Губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением назначил заместителя представителя Омской области в Москве. Руководит ведомством заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко.

Вместо Вячеслава Тарасова этот пост заняла Наталья Жмыхова.Для нее установили испытательный срок на 6 месяцев. Ранее чиновница работала в омском представительстве начальником отдела взаимодействия с государственными органами власти.

Отметим, что представительство Омской области при федеральном правительстве должно обеспечивать взаимодействие губернатора с администрацией президента, федеральными министерствами и службами, осуществлять деловые контакты с представительствами других регионов, оказывать содействие омским чиновникам во время их командировок в Москву.