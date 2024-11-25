Омск-Информ
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·Общество

Теперь вместо 22 микроавтобусов омичей будут возить 14.
На прошлой неделе ИП Владимир Геворгян подал в омскую мэрию заявление на прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 305. Микроавтобусов с таким номером станет на 8 меньше.
По данным омского департамента транспорта, маршрут № 305 обслуживали два предпринимателя: Владимир Геворгян и Наталья Геворгян. Теперь осталась только Наталья Геворгян и ее 14 микроавтобусов.
Владимир Геворгян по-прежнему будет обслуживать маршруты № 359, 386, 394, 421 и 425.
·Общество

Теперь вместо 22 микроавтобусов омичей будут возить 14.
На прошлой неделе ИП Владимир Геворгян подал в омскую мэрию заявление на прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 305. Микроавтобусов с таким номером станет на 8 меньше.
По данным омского департамента транспорта, маршрут № 305 обслуживали два предпринимателя: Владимир Геворгян и Наталья Геворгян. Теперь осталась только Наталья Геворгян и ее 14 микроавтобусов.
Владимир Геворгян по-прежнему будет обслуживать маршруты № 359, 386, 394, 421 и 425.